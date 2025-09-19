Ценности
Популярная журналистка назвала самых стильных российских звезд

Журналистка Мадонна Мур назвала Собчак самой стильной российской звездой
Екатерина Ештокина
Ксения Собчак

Ксения Собчак. Фото: Пелагия Тихонова / РИА Новости

Популярная журналистка Мадонна Мур назвала самых стильных российских звезд. Соответствующий комментарий публикует «Страсти».

Так, эксперт призналась, что среди мужчин не может выделить кого-то, кто отличился бы хорошим вкусом. В то же время среди женщин Мур определила двух — инфлюэнсера Тамуну Циклаури и журналистку Ксению Собчак.

«Тамуна Циклаури. Это фэшн-блогер и просто дива. Кто еще? Ксения Собчак отлично одевается. В разные этапы своей жизни она ведет свою летопись моды. Ее иконический образ нулевых, конечно, внес огромный вклад в историю российской моды», — заключила Мур.

В апреле стилист оценила наряд Пугачевой с цветными колготками. Эксперт Лариса Голубева похвалила образ Примадонны в честь ее 76-летия.

