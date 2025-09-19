Популярная журналистка назвала самых стильных российских звезд

Журналистка Мадонна Мур назвала Собчак самой стильной российской звездой

Популярная журналистка Мадонна Мур назвала самых стильных российских звезд. Соответствующий комментарий публикует «Страсти».

Так, эксперт призналась, что среди мужчин не может выделить кого-то, кто отличился бы хорошим вкусом. В то же время среди женщин Мур определила двух — инфлюэнсера Тамуну Циклаури и журналистку Ксению Собчак.

«Тамуна Циклаури. Это фэшн-блогер и просто дива. Кто еще? Ксения Собчак отлично одевается. В разные этапы своей жизни она ведет свою летопись моды. Ее иконический образ нулевых, конечно, внес огромный вклад в историю российской моды», — заключила Мур.

В апреле стилист оценила наряд Пугачевой с цветными колготками. Эксперт Лариса Голубева похвалила образ Примадонны в честь ее 76-летия.