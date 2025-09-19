Популярный американский певец не выжил во время крушения самолета рядом со школой

NYP: Кантри-певец Бретт Джеймс попал в авиакатастрофу и не выжил в США

Американский певец попал в авиакатастрофу рядом со школой в США и не выжил. Об этом сообщает The New York Post (NYP).

По данным источника, 18 сентября в 13:40 одномоторный самолет SR22T вылетел из аэропорта имени Джона Тьюна в Нэшвилле. В 15:00 воздушное судно потерпело крушение на поле неподалеку от начальной школы Айотла-Вэлли во Франклине, штат Северная Каролина. На борту самолета находился популярный кантри-певец, обладатель премии «Грэмми» — 57-летний Бретт Джеймс. Музыкант являлся автором хитов Jesus Take the Wheel и I Hold On.

Вместе с Джеймсом летели еще двое пассажиров, их личности на данный момент не установлены. Уточняется, что ученики и сотрудники детского учреждения, находящегося поблизости во время инцидента, не пострадали.

Ранее пилот легкомоторного самолета пропал без вести в национальном парке Австралии. Во время полета воздушное судно резко потеряло высоту.