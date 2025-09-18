Путешествия
17:35, 18 сентября 2025

Пилот легкомоторного самолета пропал без вести после крушения в Австралии

PerthNow: 60-летний пилот потерпел крушение в парке Будаванг в Австралии
Пилот легкомоторного самолета пропал без вести в национальном парке Австралии. Об этом сообщает издание PerthNow.

Утром 18 сентября борт Cirus SR20 вылетел из аэропорта Бэнкстаун. Пролетая над побережьем Нового Южного Уэльса, он резко снизился с высоты 2,5 тысячи метров до 609 метров, затем потерпел крушение в заповеднике Будаванг. Уточняется, что воздушный транспорт принадлежал авиационной школе, а управлял им 60-летний мужчина.

Экстренные службы сообщили, что из-за сложного рельефа местности и плохих погодных условий, добраться к летчику не получится на автомобиле или по воздуху. Спасатели отправились к нему пешком.

Ранее стала известна последняя зафиксированная перед крушением самолета под Тындой фраза на борту. Речевую информацию системы раннего предупреждения записал звуковой регистратор.

