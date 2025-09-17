Названа последняя зафиксированная перед крушением самолета под Тындой фраза на борту

МАК опубликовал речевую информацию с регистратора перед крушением Ан-24

Международный авиационный комитет в отчете назвал фразу, которая была последней зафиксирована на борту разбившегося под Тындой самолета Ан-24, передает РИА Новости.

Речевую информацию системы раннего предупреждения записал звуковой регистратор. «В период с 12:56:41 по 12:56:44 звуковым регистратором зафиксирована речевая информация от СРППЗ: "Проверь высоту. Низко земля. Низко земл…"», — говорится в документе.

После этого самописец прекратил работу. Диспетчер несколько раз пытался вызвать экипаж по радио, однако не получил ответа.

Самолет Ан-24 авиакомпании «Ангара», выполнявший рейс Хабаровск — Благовещенск — Тында, потерпел крушение в Амурской области 24 июля. Обломки воздушного судна обнаружили на склоне горы в 15 километрах от Тынды в труднодоступной местности. На борту были 6 членов экипажа и 42 пассажира. На месте падения самолета нашли бортовые самописцы.