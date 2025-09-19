Порнозвезду Бонни Блю избили во время нового скандального секс-марафона

Женщина напала на скандальную порнозвезду Бонни Блю в британском городе Шеффилд. Об этом сообщает Daily Star.

Инцидент произошел в клубе, где Блю встречалась с поклонниками в рамках очередного скандального секс-марафона. Около часа ночи к порномодели подошла некая женщина и ударила по лицу. «Я видел, что женщина говорила со своей подругой, стоя рядом с Бонни Блю. Потом она повернулась к Бонни, потом снова к своей подруге, а потом ударила Бонни прямо в челюсть», — рассказал очевидец событий.

Другой свидетель заявил, что агрессивная британка обвинила порнозвезду в «подрыве феминизма» перед нападением. Бонни Блю стала звать охрану. После этого завязалась потасовка.

В итоге зачинщицу драки задержали, но позже отпустили. В полиции заявили, что никто из участников не получил травм. Очевидцы сняли на видео, как агрессивную женщину сажают в полицейский автомобиль.

Сейчас Бонни Блю, которая прославилась тем, что переспала с тысячей мужчин за 12 часов, проводит новый секс-марафон. Она путешествует по университетским городам Великобритании и снимает откровенный контент со студентами.

Ранее сообщалось, что Блю согласилась выйти замуж за президента США Дональда Трампа. Она заявила, что стала бы хорошей первой леди.