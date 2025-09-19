Появились подробности о напавшем на российских школьников с ножами и молотком

360: Подросток, напавший на воронежскую школу, помогал в храме и устроил поджог

Подросток, напавший с ножами и молотком на учеников воронежской школы, в прошлом году устроил поджог в другом учебном заведении. Об этом сообщает «360» со ссылкой на знакомую юноши.

По ее словам, 17-летний подозреваемый совершил поджог в Лесноуколовской школе, в которой обучался, но инцидент «замяли». В свободное время он прислуживал в сельском храме, где проживает.

Директор школы Острогожского района. где вооруженный подросток набросился на учащихся, Виталий Горбунов отказался раскрыть подробности расследования, отметив, что идут следственные действия. Он добавил, что инцидент обошелся без жертв, так как сотрудники школы быстро обезвредили юношу.

Его планируют отправить на психиатрическую экспертизу, чтобы проверить на вменяемость.

Утром 17 сентября молодой человек пешком дошел до школы, где раньше учился, из соседнего района. Он взял с собой ножи и молоток. Перед нападением подросток написал на своей странице в соцсетях сообщение: «Вам не жить, я уже близко». В школе ему удалось пробраться в раздевалку, где он достал молоток и бросился на девочек. Его внимание отвлек другой ученик. Работники школы быстро его скрутили и передали полиции.

Возбуждено уголовное дело.