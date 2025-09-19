Забота о себе
Психолог предупредила об опасности слишком близкой дружбы с мамой

Слишком близкая дружба с родителями грозит последствиями для психики ребенка, предупредила психолог Дженна Рю. Об опасности чрезмерно тесных отношений с семьей она рассказала изданию Mirror.

По словам Рю, иногда доброжелательные отношения между близкими переходят черту дозволенного, и родитель «усыновляется» к ребенку. В психологии у этой запутанной динамики есть название — парентификация детей. «По сути, это смена ролей, когда ребенка с раннего возраста заставляют брать на себя взрослые обязанности. Иногда это похоже на то, что он становится маминым психотерапевтом, чирлидером или даже семейным миротворцем. В других случаях это связано с управлением финансовыми обязанностями, такими как оплата счетов или решение проблем с долгами», — объяснила она.

Клинический психолог Робин Козловиц, с которой консультировалась Рю, пояснила, что парентификация — это не когда мама и дочь делятся одеждой и вместе ходят в маникюрный салон, а когда ребенок во главу угла ставит удовлетворение потребностей взрослого человека. «Близость, даже чувство дружбы — это нормально, однако не следует ожидать, что дети будут главным источником комфорта для взрослых», — предупредила Козловиц.

Ранее фармацевт Линкольн Кардосо призвал некоторых людей с гипертонией обратиться к психиатру. По его словам, тревожное расстройство может приводить к высокому давлению.

