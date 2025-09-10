Забота о себе
19:27, 10 сентября 2025Забота о себе

Некоторых людей с высоким давлением призвали обратиться к психиатру

Фармацевт Кардосо: Хроническая тревога приводит к повышению давления
Илья Пятыго
Илья Пятыго (редактор отдела «Забота о себе»)

Фото: ThamKC / Shutterstock / Fotodom

Некоторым людям с высоким артериальным давлением необходимо обратиться к психиатру, заявил координатор фармацевтической программы в колледже Анхангера Линкольн Кардосо. Его слова передает издание Terra.

Как пояснил Кардосо, хроническая тревога негативно влияет на работу сердечно-сосудистой системы. В том числе она может приводить к повышению артериального давления. При этом высокие показатели на тонометре только усугубляют тревогу, предупредил специалист.

Он призвал гипертоников обратиться к психиатру в том случае, если у них присутствуют и другие симптомы психологических проблем, такие как возбуждение, потливость, тремор, раздражительность и бессонница. Если будут выявлены проблемы с ментальным здоровьем, то врач посоветует когнитивно-поведенческую терапию, медикаменты или их комбинацию, заключил Кардосо.

Ранее кардиолог Сергей Бойцов рассказал, как сохранить здоровье сердца. По его словам, для этого необходимо отказаться от обычных и электронных сигарет.

