06:44, 19 сентября 2025Из жизни

Раскрыто меню торжественного ужина в Виндзорском замке

NYP: На ужине в Виндзоре Трампа угостили свеклой, портвейном и мороженым
Марина Совина
Марина Совина (ночной редактор)

Фото: Yui Mok / Pool / Reuters

Во время торжественного ужина в Виндзорском замке, который прошел в среду, 17 сентября, гостей из США угощали панакотой из кресс-салата и салатом с перепелиными яйцами и песочным печеньем с пармезаном. Об этом пишет The New York Post (NYP).

После закусок на банкете с участием короля Великобритании Карла III, королевы Камиллы, президента Соединенных Штатов Дональда Трампа и его супруги Мелании подавали рулет из мяса куриц свободного выпаса, завернутый в тонкие ломтики кабачков. Птиц привезли из английского графства Норфолк. В качестве гарнира к рулету были сервированы испанская фасоль, пряная тыкву с поджаренными семечками, листовая свеклу мангольд с маслом и картофель Дарфан.

Американский лидер также угостился ванильным мороженым с малиновым сорбетом из Кента и бланшированными сливками.

Глава Белого дома и первая леди США Мелания Трамп прибыли в Виндзорский замок 17 сентября для встречи с королем Великобритании Карлом III. Они были встречены у вертолета принцем Уильямом и принцессой Кэтрин, а затем и самим британским монархом и его супругой королевой Камиллой.

