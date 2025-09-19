Забота о себе
Россиянам назвали опасную причину учащения пульса

Кардиолог Буланова: Учащение пульса без причины может говорить о болезни сердца
Фото: Budimir Jevtic / Shutterstock / Fotodom

Резкое и внезапное учащение пульса без причины должно насторожить человека, предупредила россиян кардиолог Наталия Буланова. Ее цитирует NEWS.ru.

По словам специалиста, если пульс внезапно резко увеличивается без видимых причин в состоянии покоя, необходимо обратиться к врачу-кардиологу, так как это может быть проявлением заболевания сердца. «Причину невозможно определить без медицинского обследования, как минимум регистрации ЭКГ», — отметила Буланова.

Она призвала не прибегать к самолечению и не назначать себе самостоятельно никакие препараты. Медик подчеркнула, что это может привести к непредсказуемым последствиям вплоть до летального исхода.

Ранее терапевт Сабина Шафикова предупредила, что огурцы могут спровоцировать метеоризм. По ее словам, этот овощ обладает полезными свойствами, но в больших количествах вызывает неприятный симптом.

