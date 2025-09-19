Россиянам посоветовали закрывать полумертвые банковские счета

Эксперт Скворцов: Ненужные счета в банках нужно закрывать ради безопасности

Ненужные счета в банках нужно закрывать ради порядка и безопасности. Отказываться от полумертвых счетов посоветовал председатель правления Ассоциации российских банков (АРБ) Олег Скворцов, его слова приводит РИАМО.

По словам эксперта, зачастую у россиян открыто сразу несколько счетов, но не все из них используются, так как на них лежат небольшие суммы.

«С одной стороны, за такими счетами не хочется ехать, но с другой стороны, ради порядка и перестраховки я бы рекомендовал закрывать их. Мало ли что может на них упасть. Для банка это не такие большие деньги, но это создает определенную нагрузку с точки зрения ведения счетов», — пояснил Скворцов.

Ранее в Банке России напомнили простые правила, как не попасть под неожиданную блокировку средств. Прежде всего, нельзя совершать переводы по просьбе незнакомцев или самостоятельно возвращать деньги, пришедшие якобы «по ошибке». В таких случаях нужно сразу обращаться в банк. Опасно и передавать карту или доступ к онлайн-банку третьим лицам.

