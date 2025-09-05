Россиян предупредили о неожиданных рисках при переводах

Центробанк заявил о способах снижения риска блокировки банковской карты

Даже законопослушные клиенты банка могут столкнуться с неожиданной блокировкой счета. Чтобы не попасть в неприятную ситуацию, Банк России напомнил простые правила, сообщает РИА Новости.

Прежде всего, нельзя совершать переводы по просьбе незнакомцев или самостоятельно возвращать деньги, пришедшие якобы «по ошибке». В таких случаях нужно сразу обращаться в банк. Опасно и передавать карту или доступ к онлайн-банку третьим лицам.

ЦБ также советует всегда указывать назначение платежа. Так операции выглядят прозрачнее и не вызывают вопросов у банка. Кроме того, регулятор напомнил, что рискуют попасть под блокировку те, кто пользуется нелегальными сервисами: казино, пиратскими сайтами или серым криптовалютным обменом.

Если счет все-таки ограничили, клиент имеет право узнать причину и обжаловать решение. Для этого нужно подать документы в банк, а при отказе можно обратиться в межведомственную комиссию или напрямую в Банк России.

Ранее в Центробанке заявили, что в настоящее время люди часто не понимают, почему банк заблокировал их карту, и не знают, как решить эту проблему. В связи с этим регулятор подготовил информационное письмо, в котором указал на то, что банки должны предоставлять клиентам полную информацию о том, на основании какого именно закона и в соответствии с какой его статьей было принято решение о блокировке карты.