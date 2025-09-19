Россиянин получил срок за сотрудничество с иностранным государством

В Ростовской области за государственную измену осудили мужчину

В Ростовской области за государственную измену осудили мужчину, сообщает РАПСИ.

Он признан виновным по статьям 30, 205 («Подготовка к террористическому акту»), 205.4 («Организация террористического сообщества и участие в нем») и 275 («Государственная измена») УК РФ.

По данным агентства, осужденный с сообщниками планировал с помощью самодельного взрывного устройства взорвать сотрудника полиции. Это задание он получил от куратора из Главного управления разведки Украины. Также он занимался сбором и передачей информации о дислокации российских военных и техники в Запорожской области.

Суд приговорил его к 17 годам колонии строгого режима.

Ранее сообщалось, что россиянин попал под следствие по делу о госизмене.