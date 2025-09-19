Силовые структуры
12:37, 19 сентября 2025Силовые структуры

Россиянин попал под следствие за размещенный в социальной сети комментарий

В Петербурге осудят мужчину за публичное оправдание терроризма
Артем Соколов (Редактор отдела «Силовые структуры»)

Фото: Влад Некрасов / Коммерсантъ

В Санкт-Петербурге осудят мужчину за публичное оправдание терроризма. Об этом «Ленте.ру» сообщили в главном следственном управлении Следственного комитета России по городу.

Он обвиняется по статье 205.2 («Публичное оправдание терроризма») УК РФ.

По данным следствия, в октябре 2020 года 55-летний уроженец Ставропольского края, находясь в квартире на Тракторной улице, в одной из социальных сетей разместил материал, в котором оправдывал насильственные и террористические действия.

Следствие собрало достаточную доказательную базу и направило уголовное дело в суд для рассмотрения по существу.

Ранее сообщалось, что проживающая в России гражданка Евросоюза попала в колонию из-за трех комментариев.

