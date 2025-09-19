Россиянка оказалась в мрачном «хоррор-отеле» в Исландии и насмешила подписчиков

Российская туристка оказалась в мрачном «хоррор-отеле» в деревне Флатейри в Исландии и насмешила подписчиков. Роликом из номера она поделилась на странице @leksandraloma в Instagram (запрещенная в России соцсеть; принадлежит компании Meta, признанной экстремистской организацией и запрещенной в РФ).

Автор видео заметила, что поначалу номер ей понравился, поскольку был обставлен в стиле фильмов режиссера Уэса Андерсона. Однако после того, как стемнело, девушке стало жутко находиться там. Помимо общей атмосферы, ее напугала фотография, висевшая за дверью в ванной комнате, — это был снимок двух девочек-близняшек из фильма «Сияние».

Россиянка добавила, что не знает, как теперь спать в этом номере. А в комментариях пользователи начали шутить над ситуацией. «Тут надо радоваться, что в ванной не лежит голая бабка в периоде полураспада», «Вы нам расскажите потом, как ночь прошла. Мы переживаем», «Днем — Уэс Андерсон, ночью — Кубрик», — писали юзеры.

Ранее двое туристов сняли дом через Airbnb и описали его фразой «описались от смеха» из-за отсутствия важной детали. 24-летняя Рэйчел Вигмор и 26-летний Джейкоб Уайлс приехали в британский город Хейлшем из Лондона на свадьбу брата.