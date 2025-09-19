Российский врач спасла пассажира на борту самолета

Минздрав: Медики из Красноярска спасли пассажира на борту самолета

Медики из Красноярска спасли пассажира на борту самолета. Об этом сообщает министерство здравоохранения Красноярского края в официальном Telegram-канале.

Уточняется, что пострадавший оказался ветераном специальной военной операции (СВО). Рейс направлялся из Красноярска в Москву. Мужчине резко стало плохо, и он потерял сознание. Экипаж самолета обратился к пассажирам с просьбой о помощи.

Ветерана СВО спасли начальник отдела организации медицинской помощи взрослому населению Министерства здравоохранения Красноярского края Ольга Рахманкулова вместе с врачом-неврологом, которые летели тем же рейсом. Помощь они оказывали на протяжении получаса.

