Путешествия
ВсеРоссияМирСобытияПроисшествияМнения
12:12, 19 сентября 2025Путешествия

Российский врач спасла пассажира на борту самолета

Минздрав: Медики из Красноярска спасли пассажира на борту самолета
Елизавета Гринберг (редактор)

Фото: Suhyeon Choi / Unsplash

Медики из Красноярска спасли пассажира на борту самолета. Об этом сообщает министерство здравоохранения Красноярского края в официальном Telegram-канале.

Уточняется, что пострадавший оказался ветераном специальной военной операции (СВО). Рейс направлялся из Красноярска в Москву. Мужчине резко стало плохо, и он потерял сознание. Экипаж самолета обратился к пассажирам с просьбой о помощи.

Ветерана СВО спасли начальник отдела организации медицинской помощи взрослому населению Министерства здравоохранения Красноярского края Ольга Рахманкулова вместе с врачом-неврологом, которые летели тем же рейсом. Помощь они оказывали на протяжении получаса.

Ранее медики из России и Казахстана спасли жизнь пассажира самолета в его день рождения. Мужчина внезапно потерял сознание на борту, а его давление резко снизилось.

.
Что думаешь? Оцени!
    Обсудить
    Последние новости

    Медведев анонсировал жесткие действия России против Европы

    В России мэр назвал выдумкой историю с засунутым в рот второкласснице ершиком и поплатился

    Российские военные взяли под контроль «лес призраков»

    Лукашенко предложил решить одну проблему по-военному

    «Нет незаслуженных». Кадыров ответил критикующим награды и должности 17-летнего сына Адама

    Назван самый популярный среди сотрудников-зумеров в Москве эмодзи

    Минобороны сообщило о запуске ВСУ ракет HIMARS

    Российский фондовый рынок упал

    Женщина пережила остановку сердца и рассказала о загробном мире

    Российские ритуальщики нашли вшитые в грудь покойного куклы вуду, иглы и фотографии

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
    © 1999–2025 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости