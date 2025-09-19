Ценности
07:03, 19 сентября 2025Ценности

Сестра Кейт Мосс показала фигуру в прозрачном платье

Сестра супермодели Кейт Мосс Лотти показала фигуру в откровенном платье
Карина Черных
Карина Черных (Редактор отдела «Ценности»)

Фото: @lottiemossxo

Младшая сестра британской супермодели Кейт Мосс Лотти показала фигуру в откровенном наряде. Соответствующая сторис появилась на ее странице в Instagram (запрещенная в России соцсеть; принадлежит компании Meta, признанной экстремистской организацией и запрещенной в РФ).

27-летнюю манекенщицу запечатлели в белом платье без бретелей, сквозь прозрачную ткань которого просвечивали стринги. При этом знаменитость повернулась к камере полубоком и продемонстрировала на изделии многочисленные кружева и шнуровку на спине. Также на размещенном кадре видно, что модель не стала надевать под платье бюстгальтер.

В августе Лотти Мосс прогулялась по улицам Лондона в откровенном виде. Тогда родственница супермодели попала в объективы папарацци в джинсах с невысокой посадкой и облегающем укороченном топе.

