Ценности
ВсеСтильВнешний видЯвленияРоскошьЛичности
19:45, 31 августа 2025Ценности

Сестра Кейт Мосс прошла по улице без бюстгальтера

Сестра супермодели Кейт Мосс Лотти прошла по улице Лондона в откровенном топе
Карина Черных
Карина Черных (Редактор отдела «Ценности»)

Фото: Hoda Davaine / Getty Images

Младшая сестра британской супермодели Кейт Мосс Лотти прошла по улице Лондона в откровенном образе. Соответствующие снимки публикует Daily Mail.

Папарацци запечатлели 27-летнюю манекенщицу в джинсах с невысокой посадкой и облегающем укороченном топе. Звезда отказалась от бюстгальтера, демонстрируя проступающие сквозь ткань соски.

Материалы по теме:
Грудь напоказ и голые ягодицы. Кто из звезд оголился на «Оскаре»?
Грудь напоказ и голые ягодицы.Кто из звезд оголился на «Оскаре»?
3 марта 2025
Юра Борисов покорил всех манерами, дочь Деппа — прозрачным платьем, а Адам Сэндлер пришел в худи. Чем еще удивил «Оскар»?
Юра Борисов покорил всех манерами, дочь Деппа — прозрачным платьем, а Адам Сэндлер пришел в худи.Чем еще удивил «Оскар»?
3 марта 2025

Поверх она надела длинную рыжую шубу. В качестве обуви родственница супермодели выбрала черные кожаные туфли на плоской подошве.

В августе сестра Кейт Мосс показала грудь в крошечном бикини. Образ дополнили солнцезащитные очки в белой оправе и платок, повязанный на бедра.

Что думаешь? Оцени!
    Обсудить
    Последние новости

    Медведев сообщил плохие новости для Мерца и Макрона

    На Украине назвали Зеленского отогнанной шавкой

    ЦСКА сыграл вничью с «Краснодаром» в матче РПЛ

    Залужный стал популярнее Зеленского

    Впавшую в кому 36-летнюю пассажирку поезда Волгоград–Москва спасти не удалось

    Российские БПЛА уничтожили американскую технику на Украине

    Сестра Кейт Мосс прошла по улице без бюстгальтера

    Мужчина прошел пешком с детьми 800 километров в воспитательных целях

    В российском городе инвалид полз в приемное отделение на четвереньках

    Песков посмеялся над ожидающими Путина журналистами

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
    © 1999–2025 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости