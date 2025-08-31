Сестра Кейт Мосс прошла по улице без бюстгальтера

Сестра супермодели Кейт Мосс Лотти прошла по улице Лондона в откровенном топе

Младшая сестра британской супермодели Кейт Мосс Лотти прошла по улице Лондона в откровенном образе. Соответствующие снимки публикует Daily Mail.

Папарацци запечатлели 27-летнюю манекенщицу в джинсах с невысокой посадкой и облегающем укороченном топе. Звезда отказалась от бюстгальтера, демонстрируя проступающие сквозь ткань соски.

Поверх она надела длинную рыжую шубу. В качестве обуви родственница супермодели выбрала черные кожаные туфли на плоской подошве.

В августе сестра Кейт Мосс показала грудь в крошечном бикини. Образ дополнили солнцезащитные очки в белой оправе и платок, повязанный на бедра.