Слуцкий рассказал Путину о посещении мигрантского гетто в российском городе

Слуцкий рассказал Путину о посещении мигрантского гетто в Новосибирске

Лидер ЛДПР Леонид Слуцкий рассказал президенту России Владимиру Путину о посещении мигрантского гетто в Новосибирске. Своими впечатлениями он поделился во время встречи главы государства с лидерами парламентских фракций, ее стенограмма опубликована на сайте Кремля.

«Мы выехали в так называемое (извините, так оно называется, жители так назвали) Хилокское гетто — это микрорайон Ленинского района Новосибирска, где живут мигранты. Антисанитария, хамство, аморальное поведение», — рассказал Слуцкий.

Он отметил, что многие законопроекты, разработанные для нормализации ситуации в сфере миграции, уже приняты. Слуцкий заявил, что предлагает всем парламентским партиям поддержать введение ограничений на въезд в страну семей мигрантов без гражданства России.

Ранее Путин заявлял, что миграционный вопрос — очень чувствительный и острый для России. Чтобы снизить число трудовых мигрантов, необходимо использовать технологии, которые не требуют большого количества неквалифицированных рабочих рук. Кроме того, тех, кто собирается приехать в Россию на заработки, нужно к этому готовить еще в их странах, развивая сеть русских школ и знакомя граждан иностранных государств с российскими традициями и культурой, добавлял глава государства.