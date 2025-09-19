Стало известно о возможном воссоединении принца Гарри и принца Уильяма

InStyle: Стало известно о возможном примирении принца Гарри и принца Уильяма

Стало известно о возможном воссоединении принцев Гарри и Уильяма в Великобритании после многолетнего конфликта. Об этом сообщает InStyle.

Инсайдеры считают, что примирение может произойти благодаря «эффекту домино» после недавней встречи принца Гарри, герцога Сассекского, с королем Карлом III, которая стала первой за 19 месяцев. Предполагается, что братья могут встретиться во время рождественских праздников.

При этом источники издания подчеркнули, принц Уильям и Кейт Миддлтон «пока не готовы забыть прошлое». По их словам, принц и принцесса Уэльские «глубоко ранены публичными разоблачениями, откровениями из мемуаров и критикой в их адрес», к которым причастен Гарри, и им требуется «значительное время для исцеления».

Встреча Гарри с королем 10 сентября в Кларенс-хаусе была охарактеризована сторонами как «позитивная и очень расслабленная». Однако Уильям, по словам источников, все еще не может забыть некоторые высказывания о Кейт Миддлтон в мемуарах принца Гарри «Запасной», что заставляет его сохранять осторожность. Примирение зависит от прогресса в отношениях Гарри с Карлом III и выполнения условия не общаться с прессой.

Ранее принц Гарри отверг обвинения в том, что причиной написания мемуаров было желание отомстить королевской семье. Гарри заявил, что книга была способом взять ответственность за происходящее и развеять пустые слухи.