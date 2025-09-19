Из жизни
ВсеЛюдиЗвериЕдаПроисшествияПерсоныСчастливчикиАномалии
10:33, 19 сентября 2025Из жизни

Стало известно о возможном воссоединении принца Гарри и принца Уильяма

InStyle: Стало известно о возможном примирении принца Гарри и принца Уильяма
Антонина Черташ
Антонина Черташ

Фото: Yui Mok / Pool / Reuters

Стало известно о возможном воссоединении принцев Гарри и Уильяма в Великобритании после многолетнего конфликта. Об этом сообщает InStyle.

Инсайдеры считают, что примирение может произойти благодаря «эффекту домино» после недавней встречи принца Гарри, герцога Сассекского, с королем Карлом III, которая стала первой за 19 месяцев. Предполагается, что братья могут встретиться во время рождественских праздников.

При этом источники издания подчеркнули, принц Уильям и Кейт Миддлтон «пока не готовы забыть прошлое». По их словам, принц и принцесса Уэльские «глубоко ранены публичными разоблачениями, откровениями из мемуаров и критикой в их адрес», к которым причастен Гарри, и им требуется «значительное время для исцеления».

Материалы по теме:
Принц Гарри и Меган Маркл впервые заговорили о кризисе в королевской семье Расизм, травля и одиночество: что пара рассказала о проблемах в Букингемском дворце
Принц Гарри и Меган Маркл впервые заговорили о кризисе в королевской семьеРасизм, травля и одиночество: что пара рассказала о проблемах в Букингемском дворце
9 марта 2021
«Когда же ты сдохнешь наконец?» Как принц Гарри и Меган Маркл развязали крупнейший скандал в истории королевской семьи
«Когда же ты сдохнешь наконец?»Как принц Гарри и Меган Маркл развязали крупнейший скандал в истории королевской семьи
16 декабря 2022
Принц Гарри и Меган Маркл сложили королевские полномочия Где они планируют жить и что будут делать дальше?
Принц Гарри и Меган Маркл сложили королевские полномочияГде они планируют жить и что будут делать дальше?
9 января 2020

Встреча Гарри с королем 10 сентября в Кларенс-хаусе была охарактеризована сторонами как «позитивная и очень расслабленная». Однако Уильям, по словам источников, все еще не может забыть некоторые высказывания о Кейт Миддлтон в мемуарах принца Гарри «Запасной», что заставляет его сохранять осторожность. Примирение зависит от прогресса в отношениях Гарри с Карлом III и выполнения условия не общаться с прессой.

Ранее принц Гарри отверг обвинения в том, что причиной написания мемуаров было желание отомстить королевской семье. Гарри заявил, что книга была способом взять ответственность за происходящее и развеять пустые слухи.

Что думаешь? Оцени!
    Обсудить
    Последние новости

    Зеленский прокомментировал удары ВС России

    Власти Нидерландов предложили беженцам с Украины самостоятельно искать жилье

    Корабельную башню с дронами на оптоволокне против БЭК создали в России

    Дочь Волочковой отказалась от общения с балериной

    Обвиняемый в подрыве автомобиля российского офицера в Москве предстанет перед судом

    41-летний Сычев задумался о возобновлении карьеры футболиста

    Боец ВСУ помог раненым российским военным и сдался в плен

    Минпросвещения ответило назвавшему безобразием нагрузку в школах главе Рособрнадзора

    Москвичей предупредили об интенсивном дожде в пятницу

    Появились подробности о квартирах обвиненного в наведении ракет на своих офицера из России

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
    © 1999–2025 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости