Силовые структуры
21:15, 19 сентября 2025Силовые структуры

Суд заочно арестовал Гозмана по делу о терроризме

Суд в Москве заочно арестовал политика Леонида Гозмана за оправдание терроризма
Марина Совина
Марина Совина (ночной редактор)

Фото: Евгений Биятов / РИА Новости

Гагаринский районный суд Москвы вынес решение о заочном аресте общественного деятеля Леонида Гозмана (признан в РФ иностранным агентом, внесен в перечень террористов и экстремистов Росфинмониторинга). Соответствующая информация размещена в картотеке дел на сайте суда.

«Текущее состояние: удовлетворено 19.09.2025», — указано в графе о состоянии поданного следствием ходатайства.

Постановление суда вступит в законную силу 23 сентября. Выбор меры пресечения был рассмотрен в рамках дела, возбужденного по части 2 статьи 205.2 Уголовного кодекса РФ («Оправдание терроризма»).

В июле предыдущего года суд вынес Гозману приговор в виде лишения свободы сроком на 8 лет и 6 месяцев по обвинению в распространении ложной информации о российской армии. Основанием послужили публикации политика в социальных сетях, где намеренно искажались сведения о действиях Вооруженных сил России в украинской Буче.

В октябре прошлого года жена Гозмана Марина Егорова признала вину по делу о контрабанде. По данным следствия, летом 2023 года на границе России и Эстонии задержали водителя, который перевозил на автомобиле вещи Гозмана и Егоровой. В салоне обнаружили предметы кухонно-бытовой утвари — столовые приборы из мельхиора и серебра, доставшиеся политику в наследство от матери.

