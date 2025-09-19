Из жизни
04:01, 19 сентября 2025

Тигр утащил 18-летнюю невесту в джунгли на глазах ее матери

The Statesman: В Индии тигр схватил 18-летнюю невесту и утащил в джунгли
Никита Савин
Никита Савин

Фото: David & Micha Sheldon / imagebroker.com / Globallookpress.com

В индийском штате Уттар-Прадеш тигр набросился на невесту и утащил ее в джунгли. Об этом сообщает The Statesman.

Около шести часов утра в четверг, 18 сентября, 18-летняя Камини из деревни Ратхурпур пошла вместе с матерью по делам. Внезапно с ближайшего поля прибежал тигр и набросился на девушку. Он схватил ее зубами за шею и утащил в джунгли. Это произошло на глазах у ее матери, которая не успела ничего сделать.

На крики женщины сбежались соседи. Они пошли в лес, однако найти девушку или хищника не смогли. В зарослях были только тапочки Камини.

По словам матери, девушка должна была выйти замуж в ноябре и они как раз занимались подготовкой к свадьбе. Сотрудники департамента лесного хозяйства прочесывают джунгли в поисках пропавшей.

Ранее сообщалось, что в индейском штате Уттар-Прадеш тигр растерзал молодого мужчину. Хищная кошка набросилась на индийца, когда он справлял нужду.

.
