Экономика
13:45, 19 сентября 2025Экономика

Траты россиян на еду оценили

KOLOBOX и Сравни: Каждый десятый россиянин тратит на еду более ₽ 50 тыс. в месяц
Вячеслав Агапов

Фото: Кирилл Пономарев / «Лента.ру»

Каждый десятый россиянин тратит на еду более 50 тысяч рублей в месяц. Расходы граждан на продукты оценили финансовый маркетплейс Сравни и сервис еды KOLOBOX (копия исследования есть в распоряжении «Ленты.ру»).

Каждый десятый тратит на еду более 50 тысяч рублей в месяц, каждый четвертый (25 процентов) — от 30 до 50 тысяч. По 15 процентов тратят от 20 до 30 тысяч или от 10 до 20 тысяч рублей в месяц, еще чуть больше трети (35 процентов) — менее 10 тысяч рублей в месяц.

Двадцать процентов граждан тратят на еду почти половину (более 40 процентов) своего месячного дохода. Почти у каждого третьего (30 процентов) такие расходы составляют до трети бюджета, а у каждого десятого (11 процентов) — от 30 до 40 процентов.

Сильно увеличивают эти расходы спонтанные покупки не самых полезных, но вкусных продуктов, и чаще всего их приобретают, чтобы просто порадовать себя. Каждый второй (54 процента) хотел бы отказаться от привычки спонтанно покупать «вкусняшки», так как это сильно увеличивает их расходы. Каждый десятый (10 процентов) хотел бы заменить эту еду на что-то полезное. В большинстве своем люди спонтанно покупают сладости (42 процента) и готовые любимые блюда — роллы, пицца, паста и другое (31 процент). Чуть реже — напитки (12 процентов), различные снеки (9 процентов) или фастфуд (6 процентов).

«Импульсивные покупки могут довольно серьезно влиять на семейный бюджет. Здесь на помощь может прийти финансовая грамотность и строгий расчет всех расходов. Безусловно, не стоит отказываться от маленьких радостей, которые порой делают жизнь ярче, но взять их под контроль все же стоит. Например, планировать такие траты и вписывать их в бюджет, чтобы потом не чувствовать вины. Проще всего следовать правилу 50-30-20, где 50 процентов своего дохода вы тратите на ключевые затраты семьи, 30 процентов — на маленькие радости и хобби, а 20 процентов — откладываете», — добавила Юлия Зотова, директор по коммуникациям Сравни.

Как показывал ранее опрос HeadHunter, траты на еду являются одной из основных статей расходов россиян. На эти цели 56 процентов граждан расходуют больше всего денег. Другими ключевыми статьями расходов оказались аренда жилья и выплаты по ипотеке. В то же время траты на еду остаются регулярными для 91 процента граждан. Следом в списке расположились расходы на коммунальные услуги, связь, ТВ и интернет.

