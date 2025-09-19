Экономика
ЦБ описал свою работу принципом «семь раз отмерь»

ЦБ: Банк России действует осторожно в своих решениях по ключевой ставке
Вячеслав Агапов

Фото: Shatokhina Natalia / Globallookpress.com

Банк России в своих решениях по ключевой ставке руководствуется принципом «семь раз отмерь, один раз отрежь». Так описали работу в пресс-службе регулятора.

ЦБ видит риски более медленного, чем хотелось бы, замедления инфляции в России и потому при смягчении денежно-кредитной политики (ДКП) действует осторожно.

«Сейчас мы постепенно снижаем ставку по мере замедления инфляции и снижения опасений, что она может снова разогнаться. Но все-таки ситуация пока сложная, и есть риск, что рост цен не замедлится так быстро и устойчиво, как нам хотелось бы. Поэтому мы действуем осторожно, "семь раз отмеряем" перед каждым решением», — пояснили представители регулятора.

Банк России твердо намерен замедлить рост цен в стране. Согласно планам регулятора, годовая инфляция снизится до 6-7 процентов в 2025 году, вернется к 4 процентам в 2026-м и будет находиться на цели в дальнейшем.

Зампредседателя регулятора Алексей Заботкин ранее заявил, что снижению инфляции мешают повышенные инфляционные ожидания россиян. Именно они вынуждают ЦБ действовать осторожнее при снижении ключевой ставки. Инфляционные ожидания являются не единственным, но очень важным фактором, который определяет пространство для дальнейшего смягчения денежно-кредитной политики, добавил он.

