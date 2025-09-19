Турагент обокрала россиян на пять миллионов рублей и оказалась под угрозой тюрьмы

МВД: Турагент обманула 32 россиянина на 5 миллионов рублей

Турагент обокрала россиян на пять миллионов рублей и оказалась под угрозой тюрьмы. Об этом сообщает «МВД Медиа».

32-летняя жительница города Искитим Новосибирской области продавала туры по России и в другие страны в период с января по октябрь 2024 года. Уточняется, что сделки закреплялись лишь устными договоренностями. Женщина специально предлагала цены ниже средних по рынку за пакетные предложения — таким образом она привлекала клиентов. Входя к ним в доверие, она обманом убеждала пострадавших, что у нее есть знакомые в туристическом бизнесе, через которых возможно воспользоваться системой персональных и корпоративных скидок.

После получения денег от обманутых клиентов злоумышленница просто переставала выходить на связь. При этом ни авиабилеты, ни места в гостиницах она не бронировала. Ее задержали в ноябре 2024 года, на время следствия суд избрал ей меру пресечения в виде запрета определенных действий.

В итоге в ходе расследования специалисты доказали ее причастность к 10 эпизодам мошенничества в отношении 32 россиян. Сумма ущерба составила 5 миллионов рублей. В настоящее время возбуждено уголовное дело по статье о хищении, оно передано в суд для дальнейшего рассмотрения по существу.

Ранее директор российской турфирмы опустошил счета компании и исчез с деньгами клиентов. Всего известно о восьми пострадавших, в их числе семейные пары.