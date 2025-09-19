Путешествия
ВсеРоссияМирСобытияПроисшествияМнения
18:30, 19 сентября 2025Путешествия

Турагент обокрала россиян на пять миллионов рублей и оказалась под угрозой тюрьмы

МВД: Турагент обманула 32 россиянина на 5 миллионов рублей
Елизавета Гринберг (редактор)

Фото: Алексей Сухоруков / РИА Новости

Турагент обокрала россиян на пять миллионов рублей и оказалась под угрозой тюрьмы. Об этом сообщает «МВД Медиа».

32-летняя жительница города Искитим Новосибирской области продавала туры по России и в другие страны в период с января по октябрь 2024 года. Уточняется, что сделки закреплялись лишь устными договоренностями. Женщина специально предлагала цены ниже средних по рынку за пакетные предложения — таким образом она привлекала клиентов. Входя к ним в доверие, она обманом убеждала пострадавших, что у нее есть знакомые в туристическом бизнесе, через которых возможно воспользоваться системой персональных и корпоративных скидок.

Материалы по теме:
Экспедиция на Северный полюс и Байкал за 7 миллионов рублей. Сколько тратят российские богачи на зимний отдых в родной стране?
Экспедиция на Северный полюс и Байкал за 7 миллионов рублей.Сколько тратят российские богачи на зимний отдых в родной стране?
3 января 2025
Куда поехать на отдых осенью 2025 года? Больше 10 направлений для отпуска в России и за рубежом
Куда поехать на отдых осенью 2025 года?Больше 10 направлений для отпуска в России и за рубежом
22 августа 2025

После получения денег от обманутых клиентов злоумышленница просто переставала выходить на связь. При этом ни авиабилеты, ни места в гостиницах она не бронировала. Ее задержали в ноябре 2024 года, на время следствия суд избрал ей меру пресечения в виде запрета определенных действий.

В итоге в ходе расследования специалисты доказали ее причастность к 10 эпизодам мошенничества в отношении 32 россиян. Сумма ущерба составила 5 миллионов рублей. В настоящее время возбуждено уголовное дело по статье о хищении, оно передано в суд для дальнейшего рассмотрения по существу.

Ранее директор российской турфирмы опустошил счета компании и исчез с деньгами клиентов. Всего известно о восьми пострадавших, в их числе семейные пары.

.
Что думаешь? Оцени!
    Обсудить
    Последние новости

    «Последствия будут неизбежны». В США захотели лишить Россию доходов от нефти. Что об этом известно?

    Раскрыты подробности состояния Федосеевой-Шукшиной

    Чрезмерная худоба Екатерины Варнавы на новых фото встревожила фанатов

    Найден простой способ поддержать здоровье сердца без лекарств

    Трамп договорился о личной встрече с одним из мировых лидеров

    Габрелянов купил популярное российское издание

    Врач предупредил о нескольких потенциально опасных предметах на кухне

    Трамп и Си Цзиньпин обсудили Украину

    В России обратили внимание на странность обвинений в проникновении МиГ-31 в Эстонию

    Турагент обокрала россиян на пять миллионов рублей и оказалась под угрозой тюрьмы

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
    © 1999–2025 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости