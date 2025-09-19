Культура
ВсеКиноСериалыМузыкаКнигиИскусствоТеатр
13:14, 19 сентября 2025Культура

Уехавший с Украины рэпер пожаловался на беспредел в ВСУ

Украинский рэпер Kyivstoner заявил о нехватке денег в ВСУ и беспределе ТЦК
Ольга Коровина

Фото: Aleksandr Gusev / ZumaPress.com / Globallookpress.com

Украинский рэпер Kyivstoner (настоящее имя — Альберт Васильев) высказался о беспределе в Вооруженных силах Украины (ВСУ). Об этом он сообщил в интервью журналисту Юрию Дудю (признан Минюстом России иностранным агентом), доступном на YouTube.

В частности, покинувший Украину Васильев выразил обеспокоенность тем, что в стране у него есть друзья, которые боятся выходить на улицу, поскольку могут попасться сотрудникам ТЦК (Территориальные центры комплектования — аналог военкомата).

«Беспредел происходит. Я имею в виду репрессии со стороны ТЦК. Знаю, что со стороны звучит, как какой-то нарратив, разжигание… Ты знаешь, они всегда придумают, как навесить клеймо», — заявил рэпер.

Также Kyivstoner рассказал, что среди его знакомых есть люди в армии, которым приходится самим покупать себе обмундирование перед боевыми заданиями в ВСУ.

«Есть люди, которые не хотят идти на фронт. А деньги, которые должны предназначаться армии, до армии не доходят. У меня пацаны едут на боевое задание и им нужно самим собрать 9 миллионов гривен», — пояснил артист.

В 2023 году Kyivstoner рассказал, что после начала специальной военной операции ему позвонили комик Максим Галкин (признан Минюстом России иностранным агентом) и его жена Алла Пугачева. По словам артиста, супруги поинтересовались, нужна ли ему какая-либо помощь.

Что думаешь? Оцени!
    Обсудить
    Последние новости

    Еврокомиссия приняла 19-й пакет санкций против России

    В США заявили о побеждающем в третьей мировой войне Путине

    Захарова ответила на обвинения в адрес России после расправы над сторонником Трампа

    В России мужчина взорвал и обрушил гараж при попытке завести автомобиль

    Моника Беллуччи и Тим Бертон расстались

    В Москве перекроют движение по одной ветке метро

    Лавров и Рубио встретятся на полях Генассамблеи ООН

    В России объяснили возвращение уехавших в Европу в начале СВО граждан

    ЕС раскрыл подготовку к предоставлению Украине кредитов из российских активов

    ВСУ открыли огонь по своим во время боев в ЛНР

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
    © 1999–2025 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости