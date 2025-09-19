Украинский рэпер Kyivstoner заявил о нехватке денег в ВСУ и беспределе ТЦК

Украинский рэпер Kyivstoner (настоящее имя — Альберт Васильев) высказался о беспределе в Вооруженных силах Украины (ВСУ). Об этом он сообщил в интервью журналисту Юрию Дудю (признан Минюстом России иностранным агентом), доступном на YouTube.

В частности, покинувший Украину Васильев выразил обеспокоенность тем, что в стране у него есть друзья, которые боятся выходить на улицу, поскольку могут попасться сотрудникам ТЦК (Территориальные центры комплектования — аналог военкомата).

«Беспредел происходит. Я имею в виду репрессии со стороны ТЦК. Знаю, что со стороны звучит, как какой-то нарратив, разжигание… Ты знаешь, они всегда придумают, как навесить клеймо», — заявил рэпер.

Также Kyivstoner рассказал, что среди его знакомых есть люди в армии, которым приходится самим покупать себе обмундирование перед боевыми заданиями в ВСУ.

«Есть люди, которые не хотят идти на фронт. А деньги, которые должны предназначаться армии, до армии не доходят. У меня пацаны едут на боевое задание и им нужно самим собрать 9 миллионов гривен», — пояснил артист.

В 2023 году Kyivstoner рассказал, что после начала специальной военной операции ему позвонили комик Максим Галкин (признан Минюстом России иностранным агентом) и его жена Алла Пугачева. По словам артиста, супруги поинтересовались, нужна ли ему какая-либо помощь.