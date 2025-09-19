В Финляндии набросились на депутата за слова о Сталине

В Финляндии набросились на эстонского депутата за слова о Сталине

В отличие от гитлеровской Германии, СССР всеми силами пытался предотвратить Вторую мировую войну. Об этом написал геополитический аналитик и профессор Туомас Малинен в соцсети X.

Накануне эстонский депутат Марко Михкельсон написал в посте в X, что Советский Союз избежал наказания как якобы один из инициаторов Второй мировой войны.

«Что за чушь собачья. Сталин делал практически все, чтобы избежать войны», — заявил эксперт в ответ. А Адольф Гитлер, по его словам, начал планировать войну еще с момента своего вступления в должность канцлера в январе 1933 года.

Ранее президент России Владимир Путин указал на ремилитаризацию Европы и подчеркнул, что в ряде западных стран пересматривают итоги Второй мировой войн. По его мнению, историческая правда фальсифицируется и замалчивается в угоду политической конъюнктуре.