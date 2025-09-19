В Брюсселе назвали предложение фон дер Ляйен об использовании активов России расплывчатым

Бельгийский министр назвал предложение фон дер Ляйен об активах РФ расплывчатым

Предложение председателя Еврокомиссии (ЕК) Урсулы фон дер Ляйен о выделении Киеву кредита, обеспеченного замороженными российскими активами, является довольно расплывчатым, считает глава Минфина Бельгии Винсент ван Петегем. Его точку зрения цитирует ТАСС.

По словам министра, сейчас в этой связи «существует много неопределенности, а также много рисков», поэтому он относится к таким планам скептически.

До этого другой представитель Брюсселя, глава МИД королевства Максим Прево, заявил, что в Бельгии готовы к операциям по максимизации прибыли от российских активов при условии, что Евросоюз разделит юридические риски этих действий.

Как стало известно на днях, фон дер Ляйен выступила за выделение Украине так называемого «репарационного кредита» с использованием средств России. Согласно ее схеме, возвращать средства Киев должен будет лишь после получения «компенсаций от России», при этом сами активы РФ изыматься не будут.

Запустить механизм планируют, перенеся активы из депозитария Euroclear в специальную структуру, принадлежащую либо всем странам ЕС, либо только правительствам, гарантирующим выпущенные по случаю облигации, что позволит вкладывать их долгосрочно и получать значительную прибыль.

Еврочиновники, пообщавшиеся с журналистами на условиях анонимности, признают, что идея находится на ранней стадии разработки и «многое, включая суммы, неясно».