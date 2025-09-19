Мир
22:42, 19 сентября 2025Мир

В Евросоюзе анонсировали заседание по новым санкциям против России

ЕС 26 сентября проведет первое заседание по 19-му пакету антироссийских санкций
Марина Совина
Марина Совина (ночной редактор)

Фото: Reuters

Постоянные представители стран — членов Евросоюза выбрали дату проведения первого заседания по согласованию предложения Еврокомиссии по 19-му по счету пакету антироссийских санкций. Об этом сообщает РИА Новости.

Известно, что ЕС проведет первое заседание по 19-му пакету антироссийских санкций 26 сентября. Встреча начнется в 9:30 по времени Брюсселя (10:30 по Москве).

Когда постпреды придут к согласию о новых ограничениях против России, документ поступит на техническое утверждение странами сообщества на министерском уровне. Затем пакет санкций обнародуют в официальном журнале ЕС, после чего он вступит в силу.

Ранее глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен призвала ЕС принять санкции против России. «По мере роста угроз будет усиливаться и наше давление. Я призываю лидеров ЕС оперативно одобрить наш 19-й пакет санкций», — сказала она.

