TAC: Инцидент с беспилотниками в Польше мог быть сигналом Западу

Инцидент с беспилотниками в Польше, которые, как утверждают на Западе, могла запустить Россия, стал сигналом для европейских стран. Послание европейским странам усмотрело издание The American Conservative (TAC).

«Это попытка России подать сигнал. Вспомним, что в ноябре 2024 года Москва заявила, что у нее есть гиперзвуковая баллистическая ракета средней дальности "Орешник"», — говорится в материале.

TAC вспомнило, что тогда Россия продемонстрировала, что может применить новые ракеты в военных конфликтах. По мнению издания, случай с беспилотниками мог послужить предупреждением о том, что Москва может вести боевые действия с европейскими странами, постоянно поддерживающими Украину.

Ранее посол России в Париже Алексей Мешков отверг обвинения в адрес России, связанные с инцидентом с беспилотниками. Дипломат заявил, что польская сторона не привела никаких доказательств в пользу того, что дроны принадлежали Вооруженным Силам России.

В ночь на 10 сентября неопознанные беспилотники пересекли границу Польши. В Варшаве в случившемся обвинили Москву.

Минобороны России заявило, что поражать объекты на территории Польши не планировалось. В ведомстве добавили, что российские дроны не смогли бы пролететь такое расстояние.