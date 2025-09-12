Посол отверг обвинения в адрес России из-за инцидента в Польше

Посол России в Париже Мешков отверг обвинения из-за инцидента с БПЛА в Польше

Посол России в Париже Алексей Мешков, вызванный в МИД Франции, отверг обвинения в адрес РФ из-за инцидента с беспилотными летательными аппаратами (БПЛА) в Польше. Об этом сообщило РИА Новости со ссылкой на диппредставительство.

«Посол категорически отверг безосновательные обвинения в адрес России в преднамеренном нарушении польского воздушного пространства. Подчеркнул, что польской стороной не было приведено никаких доказательств принадлежности БПЛА российским Вооруженным силам», — сообщили в посольстве.

В ночь на 10 сентября неопознанные беспилотные летательные аппараты пересекли границу Польши. Премьер-министр страны Дональд Туск заявил, что в небе удалось обнаружить 19 дронов. В Польше, не приведя никаких доказательств, обвинили в произошедшем Москву.

В российском Минобороны ответили, что поражать объекты на территории Польши не планировалось. Ведомство подчеркнуло, что беспилотники из России не смогли бы преодолеть такое расстояние.