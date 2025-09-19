Мир
ВсеПолитикаОбществоПроисшествияКонфликтыПреступность
19:54, 19 сентября 2025Мир

В Кремле обвинили Европу в срыве мирного урегулирования на Украине

Песков: Европа идет по пути конфронтации и мешает урегулированию на Украине
Владислав Китов (редактор отдела Мир)

Фото: Sofiia Gatilova / Reuters

Страны Европы делают все возможное для наращивания конфронтации, что мешает мирному урегулированию конфликта на Украине. Об этом заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков, передает ТАСС.

«С другой стороны, есть киевский режим, есть европейские страны, которые делают все возможное, чтобы дальше идти по пути конфронтации, накручивания напряженности», — сказал представитель Кремля.

По мнению Пескова, такие действия не только не помогают выйти на путь мирного урегулирования конфликта, но и фактически создают препятствия для любых переговорных инициатив.

Ранее пресс-секретарь президента России заявил, что лидер США Дональд Трамп продолжает прилагать усилия для урегулирования конфликта на Украине, поэтому его эмоциональность вполне понятна.

Что думаешь? Оцени!
    Обсудить
    Последние новости

    «Последствия будут неизбежны». В США захотели лишить Россию доходов от нефти. Что об этом известно?

    Звезда «Уральских пельменей» показала фигуру в крошечном бикини

    Гражданина России развернули на границе европейского государства

    На учениях «Запад» заметили надувные Су-30

    В Азербайджан впервые прибыл высокопоставленный армянский чиновник

    Звезда итальянской оперы рассказал о любви к России

    Охотники поймали 317-килограммового аллигатора

    В России рассказали о приравнивании одного действия граждан к госизмене

    Газ в Европе подешевел

    В Кремле рассказали о действиях Путина по мирному урегулированию

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
    © 1999–2025 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости