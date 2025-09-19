Мир
Кремль отреагировал на критику Путина Трампом

Песков: Эмоциональность Трампа по отношению к конфликту на Украине понятна
Дарья Устьянцева (редактор отдела «Мир»)

Фото: Гавриил Григоров / ТАСС

Президент США Дональд Трамп продолжает прилагать усилия для урегулирования конфликта на Украине, поэтому его эмоциональность вполне понятна. Об этом заявил пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков на слова главы Белого дома о том, что Владимир Путин его якобы «подвел», передает РИА Новости.

«Мы исходим из того, что администрация США и лично президент Трамп сохраняют свою политическую волю и намерение продолжать прилагать усилия к тому, чтобы способствовать урегулированию на Украине. Поэтому, конечно, президент Трамп достаточно эмоционально, скажем, относится к этому вопросу. Это абсолютно понятно», — указал представитель Кремля.

Ранее Трамп вновь заявил, что разочаровался в Путине в связи с вопросом мирного урегулирования украинского кризиса. По словам главы Белого дома, ему удалось разрешить семь войн, однако он считал конфликт на Украине «самым простым вариантом» из-за личных отношений с Путиным.

Также американский лидер добавил, что «решил не просить» российского коллегу о прекращении огня на Украине. По его словам, в настоящий момент необходимо снижать цены на нефть, что якобы поможет завершению конфликту.

