Трамп решил не просить Путина о прекращении огня

Трамп: Не время просить Путина о прекращении огня, надо снижать цены на нефть

Американский лидер Дональд Трамп решил не просить президента России Владимира Путина о прекращении огня в зоне специальной военной операции (СВО). Вместо этого он предложил иное решение, благодаря которому, по его словам, удастся закончить конфликт, своими мыслями он поделился с журналистами на борту Air Force One.

«Кажется, сейчас не время просить от Путина прекращении огня. Если мне придется требовать, я приму жесткие меры», — отметил глава Белого дома.

По его словам, в настоящий момент необходимо продолжить снижать цены на нефть.

«Если цены на нефть упадут, война между Россией и Украиной закончится», — заверил Трамп.

Ранее президент США заявил, что разочаровался в российском коллеге в связи с вопросом мирного урегулирования конфликта на Украине. Он заявил, что Соединенным Штатам уже удалось урегулировать семь войн, однако разрешение именно украинского конфликта он считал «самым простым вариантом» из-за личных отношений с Путиным.