В ЛНР назвали последствия взятия Серебрянского леса

Марочко: Освобождение Серебрянского лесничества прекратит с запада обстрелы ЛНР
Валентин Карант (редактор отдела БСССР)

Фото: Евгений Биятов / РИА Новости

Взятие Серебрянского лесничества под контроль Вооруженных сил Российской Федерации позволит остановить обстрелы региона украинскими войсками с запада. Об этом рассказал подполковник Народной милиции ЛНР в отставке Андрей Марочко, передает «АиФ».

«Переоценить важность освобождения Серебрянского лесничества для Луганской Народной Республики весьма сложно, поскольку это западные рубежи нашей республики, с которых постоянно ведутся атаки в отношении наших мирных граждан», — рассказал Марочко.

Он добавил, что территория леса была практически полностью зачищена от присутствия Вооруженных сил Украины (ВСУ), а многие украинские военнослужащие сдались в плен.

Ранее появились первые кадры из перешедшего под контроль Вооруженных сил (ВС) России Серебрянского лесничества в ЛНР, бои за которое шли с 2022 года. На опубликованных кадрах запечатлены позиции ВСУ, часть из которых сохранились.

