В Минфине спрогнозировали ключевую ставку на будущий год

Силуанов: Минфин закладывает в бюджет на 2026 год ключевую ставку 12-13 %

Министерство финансов, подготавливая федеральный бюджет на будущий год, опирается на прогнозы, что ключевая ставка Центробанка будет находиться на уровне 12-13 процентов. Такие показатели закладывают в бюджет на 2026 год, заявил в интервью «Известиям» глава Минфина Антон Силуанов.

«Мы ориентируемся на документ Банка России "Основные направления денежно-кредитной политики", в котором присутствует несколько сценариев. Исходим из базового сценария, где бюджет остается сбалансированным», — подчеркнул министр.

Силуанов также сообщил, что диапазон ключевой ставки в 12-13 процентов — это промежуточное значение, что учитывается при планировании бюджета.

Ранее россиянам предсказали снижение ипотечной ставки вслед за ключевой. До этого совет директоров ЦБ понизил ключевую ставку на 100 базисных пунктов — с 18 до 17 процентов годовых.