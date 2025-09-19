Экономика
ВсеГосэкономикаБизнесРынкиКапиталСоциальная сфераАвтоНедвижимостьГородская средаКлимат и экологияДеловой климат
02:49, 19 сентября 2025Экономика

В Минфине спрогнозировали ключевую ставку на будущий год

Силуанов: Минфин закладывает в бюджет на 2026 год ключевую ставку 12-13 %
Александра Синицына
Александра Синицына (Ночной линейный редактор)

Фото: Maksim Konstantinov / Global Look Press

Министерство финансов, подготавливая федеральный бюджет на будущий год, опирается на прогнозы, что ключевая ставка Центробанка будет находиться на уровне 12-13 процентов. Такие показатели закладывают в бюджет на 2026 год, заявил в интервью «Известиям» глава Минфина Антон Силуанов.

«Мы ориентируемся на документ Банка России "Основные направления денежно-кредитной политики", в котором присутствует несколько сценариев. Исходим из базового сценария, где бюджет остается сбалансированным», — подчеркнул министр.

Силуанов также сообщил, что диапазон ключевой ставки в 12-13 процентов — это промежуточное значение, что учитывается при планировании бюджета.

Ранее россиянам предсказали снижение ипотечной ставки вслед за ключевой. До этого совет директоров ЦБ понизил ключевую ставку на 100 базисных пунктов — с 18 до 17 процентов годовых.

Что думаешь? Оцени!
    Обсудить
    Последние новости

    Путин освободил Козака от должности

    Командир ВСУ бросил бойцов и уехал в отпуск

    Стало известно о желании согласовать с Россией переговоры по работе дипмиссий

    Бывшего президента Эквадора обвинили в получении взяток

    В Минфине спрогнозировали ключевую ставку на будущий год

    В Финляндии набросились на депутата за слова о Сталине

    Сообщившая о свадьбе российская блогерша не заключила официальный брак

    MI6 создаст портал для вербовки шпионов через даркнет

    На Западе раскрыли последствия решений ЕС по российским активам

    Евросоюз нарастил импорт российских морепродуктов

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
    © 1999–2025 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости