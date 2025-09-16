Экономика
20:46, 16 сентября 2025Экономика

Россиянам предсказали снижение ипотечной ставки

Экономист Сагайдак: Ипотечная ставка снизится вслед за снижением ключевой
Мария Черкасова

Фото: Ilya Moskovets / URA.RU / Globallookpress.com

Ипотечная ставка в России снизится вслед за понижением ключевой ставки Центробанком (ЦБ). Таким прогнозом с «Вечерней Москвой» поделился доктор экономических наук, профессор Александр Сагайдак.

«Как правило, при снижении ставки всегда снижают процент по ипотеке», — заявил эксперт. Он напомнил, что ранее вслед за повышением ключевой ставки снизились продажи жилья, поскольку не все могут позволить себе высокий процент по ипотеке.

Ранее совет директоров ЦБ понизил ключевую ставку на 100 базисных пунктов — с 18 до 17 процентов годовых.

Средняя ставка по рыночной ипотеке в Москве в настоящее время составляет 20,25 процента. Летом 2025 года средняя переплата по рыночной ипотеке в России превысила 21,5 миллиона рублей.

