В Москве погиб глава компании по разработке инноваций, годами боровшийся с депрессией. Что он написал в предсмертной записке?

В Новой Москве найден мертвым гендиректор «Химпроминжиниринга» Тюнин

В поселке Кокошкино в Новой Москве нашли тело гендиректора научно-производственной компании «Химпроминжиниринг» Александра Тюнина. Предварительно, он покончил с собой — эти данные подтвердили в оперативных службах.

Его тело лежало на тротуаре возле дороги рядом с лесным массивом и автомобилем, принадлежавшем топ-менеджеру. Тюнина увидел проезжающий мимо водитель и вызвал спецслужбы.

Рядом с телом нашли винтовку 12 калибра, а в салоне его машины — предсмертную записку, написанную от руки.

Я сам это сделал, устал бороться 5-й год с депрессией, становится все хуже, нет сил. Тюнин Александр Владимирович предсмертная записка Александра Тюнина

Также он добавил в ней адрес в Москве, где, предположительно, проживал, имя и телефон супруги, а также свою подпись и сегодняшнюю дату — 19 сентября.

Жена Тюнина отреагировала на произошедшее «тихо и невзрачно»

Очевидец, нашедший тело Тюнина, уточнил, что первой его обнаружила девушка. С его слов, он проехал по этому участку дороги дважды в течение 5-10 минут, и, когда возвращался, увидел, как рядом с машиной Тюнина уже стоял другой автомобиль.

«Скорее всего, мужчину первым обнаружила девушка. Я сначала подумал, что человеку плохо, и вышел из машины, чтобы помочь. Подхожу, а там уже дробь ружья в груди и кончик оружия весь в крови», — рассказал он.

Мужчина добавил, что затем к месту прибыли сотрудники силовых структур и забрали тело. Он также отметил, что позвонил жене Тюнина, и, по его словам, она отреагировала на произошедшее тихо и невзрачно. «Меня удивило ее спокойствие», — признался очевидец.

Что известно о Тюнине

Александр Тюнин родился в Иваново. В 1997 году получил высшее экономическое образование в Ярославском государственном университете. Известно, что с 2001 по 2013 годы он возглавлял ряд телекоммуникационных компаний, в том числе международных. В 2013 году он стал исполнительным директором в крупном холдинге, специализирующемся на производстве композиционных материалов. В апреле 2016 года его избрали генеральным директором АО «НПК «Химпроминжиниринг».

Женат, имеет двух сыновей.

«Химпроминжиниринг» занимается развитием инновационных проектов в области производства химволокна и углеродных композиционных материалов. Компания управляется компанией Umatex Group, которая входит в госкорпорацию «Росатом». В феврале 2023 года компания попала под санкции США.

Отмечается, что Umatex Group — крупнейший в России производитель композитов, а «Химпроминжиниринг» — единственный российский производитель углеродного волокна.