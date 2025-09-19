Россия
23:29, 19 сентября 2025

В Москве загорелся ангар с кислородными баллонами

В Москве произошел пожар в ангаре с кислородными баллонами
Марина Совина
Марина Совина (ночной редактор)

Фото: Komsomolskaya Pravda / Global Look Press

На севере Москвы загорелся ангар с кислородными баллонами. Об этом сообщает Telegram-канал Shot.

Пожар произошел на складе со строительными материалами на улице Пяловская в Западном Дегунино. Площадь возгорания составляет 1500 квадратных метров.

По некоторым данным, внутри ангара могут находиться люди. Сейчас на месте ЧП работают спасатели. Ситуация осложняется тем, что баллоны с газом могут в любой момент взорваться.

Ранее взрывы и сильный пожар произошли на Беломорской улице на севере Москвы. Пострадал один человек. Причиной взрыва стали газовые баллоны для плиты.

