23:59, 19 сентября 2025

В МВД отреагировали на слухи о прекращении гражданства России по рождению

Фото: Пелагея Тихонова / РИА Новости

В Министерстве внутренних дел России прокомментировали данные о якобы прекращении гражданства страны у лиц, приобретших его по рождению. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на миграционную службу ведомства.

В МВД подчеркнули, что в СМИ распространились данные о якобы зафиксированных случаях прекращения гражданства Российской Федерации у лиц, приобретших его по рождению.

«Прекратить приобретенное по рождению российское гражданство невозможно. Исключение — выход из гражданства на основании волеизъявления гражданина», — отметили в ведомстве.

Ранее стало известно, что в России утвердили более 80 причин для отзыва гражданства у мигрантов. Среди них — лишение человека жизни, развратные действия в отношении ребенка, организация незаконной миграции, публичные призывы, оправдание или пропаганда терроризма, секретное сотрудничество с другим государством, международной или иностранной организацией для подрыва безопасности России и другие.

