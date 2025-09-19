Россия
ВсеОбществоПолитикаПроисшествияРегионыМосква69-я параллельМоя страна
10:18, 19 сентября 2025Россия

В России медведь загнал прохожего на забор с колючей проволокой и попал на видео

В Петропавловске-Камчатском медведь загнал мужчину на забор с колючей проволокой
Константин Лысяков
Константин Лысяков (Редактор отдела «Россия»)

В Петропавловске-Камчатском медведь попытался напасть на мужчину ночью на улице города. Инцидент попал на видео, которое опубликовал Amur Mash в Telegram.

На кадрах видно, как дикий хищник загоняет прохожего на крышу припаркованного рядом автомобиля. Когда зверь подбегает ближе, мужчина перебирается на забор с колючей проволокой. После этого медведь скрывается в противоположной стороне.

Как уточнило издание, инцидент произошел около часа ночи рядом с нефтебазой в микрорайоне Сероглазка. Получил ли прохожий какие-то травмы от колючей проволоки, не уточняется.

Ранее на видео попал медведь, залезший во двор частного дома в Южно-Сахалинске. По словам хозяев, животное потрясло яблоню, а затем начало есть упавшие яблоки, после чего убежало. Жильцы обратились к охотоведам.

Что думаешь? Оцени!
    Обсудить
    Последние новости

    Зеленский прокомментировал удары ВС России

    Власти Нидерландов предложили беженцам с Украины самостоятельно искать жилье

    Корабельную башню с дронами на оптоволокне против БЭК создали в России

    Дочь Волочковой отказалась от общения с балериной

    Обвиняемый в подрыве автомобиля российского офицера в Москве предстанет перед судом

    41-летний Сычев задумался о возобновлении карьеры футболиста

    Боец ВСУ помог раненым российским военным и сдался в плен

    Минпросвещения ответило назвавшему безобразием нагрузку в школах главе Рособрнадзора

    Москвичей предупредили об интенсивном дожде в пятницу

    Появились подробности о квартирах обвиненного в наведении ракет на своих офицера из России

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
    © 1999–2025 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости