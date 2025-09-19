В России медведь загнал прохожего на забор с колючей проволокой и попал на видео

В Петропавловске-Камчатском медведь загнал мужчину на забор с колючей проволокой

В Петропавловске-Камчатском медведь попытался напасть на мужчину ночью на улице города. Инцидент попал на видео, которое опубликовал Amur Mash в Telegram.

На кадрах видно, как дикий хищник загоняет прохожего на крышу припаркованного рядом автомобиля. Когда зверь подбегает ближе, мужчина перебирается на забор с колючей проволокой. После этого медведь скрывается в противоположной стороне.

Как уточнило издание, инцидент произошел около часа ночи рядом с нефтебазой в микрорайоне Сероглазка. Получил ли прохожий какие-то травмы от колючей проволоки, не уточняется.

Ранее на видео попал медведь, залезший во двор частного дома в Южно-Сахалинске. По словам хозяев, животное потрясло яблоню, а затем начало есть упавшие яблоки, после чего убежало. Жильцы обратились к охотоведам.