20:57, 15 сентября 2025

В российском городе медведь залез во двор частного дома и попал на видео

В Южно-Сахалинске медведь залез во двор частного дома и попал на видео
Никита Абрамов
Никита Абрамов (Редактор отдела «Россия»)

В Южно-Сахалинске медведь залез во двор частного дома. Зверя сняли на видео, которое опубликовал Telegram-канал «Абзац».

На кадрах виден медведь, который ходит по двору частного дома. По словам хозяев, животное потрясло яблоню, а затем начало есть упавшие яблоки.

Через какое-то время медведь ушел, а жильцы вызвали охотоведов.

В этот же день стало известно, что в Челябинской области медведь раскопал могилы, а затем съел останки усопших. Зверя заметили на Уреньгинском кладбище в Златоусте. Известно, что Минэкологии области выдало разрешение на отлов медведя. Егери и охотники уже начали разыскивать животное, однако попытки пока безуспешны.

