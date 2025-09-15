В российском городе медведь залез во двор частного дома и попал на видео

В Южно-Сахалинске медведь залез во двор частного дома и попал на видео

В Южно-Сахалинске медведь залез во двор частного дома. Зверя сняли на видео, которое опубликовал Telegram-канал «Абзац».

На кадрах виден медведь, который ходит по двору частного дома. По словам хозяев, животное потрясло яблоню, а затем начало есть упавшие яблоки.

Через какое-то время медведь ушел, а жильцы вызвали охотоведов.

В этот же день стало известно, что в Челябинской области медведь раскопал могилы, а затем съел останки усопших. Зверя заметили на Уреньгинском кладбище в Златоусте. Известно, что Минэкологии области выдало разрешение на отлов медведя. Егери и охотники уже начали разыскивать животное, однако попытки пока безуспешны.