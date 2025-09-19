Россия
07:02, 19 сентября 2025РоссияЭксклюзив

В России оценили перспективы сотрудничества с США после конфликта на Украине

Чепа: У России и США большое поле для деятельности после конфликта на Украине
Варвара Кошечкина
Варвара Кошечкина (редактор отдела оперативной информации)

Фото: Павел Бедняков / РИА Новости

Россия и США после разрешения конфликта на Украине могли бы заняться вопросами разоружения, ядерных отходов, экологии и космоса, считает заместитель председателя комитета Госдумы по международным делам Алексей Чепа. Своим мнением он поделился с «Лентой.ру».

«Очень много вопросов. Мы понимаем, насколько важен вопрос скорейшего мирного соглашения по Украине, мы знаем, как этого желают у нас в стране. (…) Есть и другие вопросы, которые не менее важные — это вопрос разоружения, вопросы космоса, вопросы, связанные с ядерными отходами, экология, ну и ряд других экономических вопросов, которые могут в перспективе волновать такие державы, как Россия и США», — сказал Чепа, подчеркнув, что у России и США очень большое поле для деятельности, если к этому стремиться.

Ранее министр иностранных дел РФ Сергей Лавров выразил мнение, что администрация президента США Дональда Трампа хочет убрать тему Украины с повестки дня, чтобы устранить препятствия для нормальных экономических, технологических и прочих отношений с Россией.

При этом он отметил, что у действующих американских властей «очень своеобразный подход к тому, как решать экономические вопросы», поэтому налаживание двухсторонних связей может стать непростым.

    Все новости