В России рассказали о более совершенном конкуренте Т-90

«Ростех»: От более совершенного Объекта 187 отказались в пользу доступного Т-90

Танк «Объект 187», который разрабатывали параллельно с будущим Т-90 («Объект 188»), был более совершенной машиной, однако армия отказалась от него в пользу более доступного изделия. О возможностях конкурента Т-90 рассказали в «Ростехе».

Над новым танком работал Уралвагонзавод в рамках программы «Совершенствование Т-72Б». Разработку под руководством Владимира Поткина начали в 1986 году. «Объект 187» отличался от Т-72 переработанной носовой частью корпуса, которая повышала вероятность рикошета и увеличивала приведенную толщину брони.

Также в танке реализовали идею унифицированной моноблочной силовой установки. Часть агрегатов моторного отсека объединяли в быстросменный блок, который поддерживал двигатели различных типов, включая газотурбинные.

Отмечается, что в результате работ появился практически новый танк. «Но это были тяжелые для страны 1990-е годы, армия предпочла танк с менее высокими ТТХ, но более унифицированный с уже существующими образцами и более дешевый», — говорится в материале.

В марте в концерне «Уралвагонзавод» допустили, что танки будущего оснастят новыми оптическими системами, штатными радиолокационными станциями и запускаемыми с борта машины дронами.