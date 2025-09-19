В России высказались о замене патентной системы для мигрантов

Затулин: Прежде чем отменять патенты для мигрантов нужно придумать альтернативу

Претензии к патентной системе для трудовых мигрантов есть, но нужно определиться, что придет ей на замену, считает первый заместитель председателя комитета Госдумы по делам СНГ Константин Затулин. Так он в разговоре с «Лентой.ру» прокомментировал предложение, озвученное на встрече лидеров парламентских фракций с президентом России Владимиром Путиным, подумать над отменой системы патентов для работы в России.

Да, патенты являются платными, и они приносят в данном случае доход субъектам Российской Федерации, которые эти патенты распространяют, но есть претензии к патентной системе. Есть претензии к тому, что она не дает возможности качественно отслеживать миграцию и так далее. Это должно быть предметом серьезного обсуждения. К сожалению, у нас преобладают в этом вопросе эмоции. Те, кто предлагают отменить патенты, могут быть правы, но тогда нужно предложить что-то взамен. Потому что потребность сохраняется, можно сколько угодно по этому поводу злословить, но это же так Константин Затулин депутат

С заменой патентной системы должны определиться уполномоченные министерства и ведомства — министерство труда и соцзащиты при участии МВД, которое является головным в вопросе миграции, считает депутат.

Согласно статистике МВД, в 2024 году в Россию прибыли свыше шести миллионов мигрантов, из которых половина приехала в страну с целью трудоустройства. Отмечается, что показатели миграции вернулись к допандемийным значениям.

