Россия
ВсеОбществоПолитикаПроисшествияРегионыМосква69-я параллельМоя страна
02:02, 19 сентября 2025РоссияЭксклюзив

В России высказались о замене патентной системы для мигрантов

Затулин: Прежде чем отменять патенты для мигрантов нужно придумать альтернативу
Дмитрий Сперанский
Дмитрий Сперанский (корреспондент)

Фото: Евгений Епанчинцев / РИА Новости

Претензии к патентной системе для трудовых мигрантов есть, но нужно определиться, что придет ей на замену, считает первый заместитель председателя комитета Госдумы по делам СНГ Константин Затулин. Так он в разговоре с «Лентой.ру» прокомментировал предложение, озвученное на встрече лидеров парламентских фракций с президентом России Владимиром Путиным, подумать над отменой системы патентов для работы в России.

Да, патенты являются платными, и они приносят в данном случае доход субъектам Российской Федерации, которые эти патенты распространяют, но есть претензии к патентной системе. Есть претензии к тому, что она не дает возможности качественно отслеживать миграцию и так далее. Это должно быть предметом серьезного обсуждения. К сожалению, у нас преобладают в этом вопросе эмоции. Те, кто предлагают отменить патенты, могут быть правы, но тогда нужно предложить что-то взамен. Потому что потребность сохраняется, можно сколько угодно по этому поводу злословить, но это же так

Константин Затулиндепутат

С заменой патентной системы должны определиться уполномоченные министерства и ведомства — министерство труда и соцзащиты при участии МВД, которое является головным в вопросе миграции, считает депутат.

Согласно статистике МВД, в 2024 году в Россию прибыли свыше шести миллионов мигрантов, из которых половина приехала в страну с целью трудоустройства. Отмечается, что показатели миграции вернулись к допандемийным значениям.

Что думаешь? Оцени!
    Обсудить
    Последние новости

    Путин освободил Козака от должности

    На Камчатке из-за землетрясения задержали рейсы

    В России высказались о замене патентной системы для мигрантов

    Раскрыт простой способ повышения качества жизни в пожилом возрасте

    В Германии на витрине магазина повесили табличку «евреям вход воспрещен»

    Порнозвезда Бонни Блю согласилась выйти замуж за Дональда Трампа

    Названо оптимальное время отхода ко сну

    Военкоры сообщили об атаке дронов на Киев

    В России предложили запускать отопление поэтапно

    Россиянам дали совет по защите квартиры от неадекватных арендаторов

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
    © 1999–2025 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости