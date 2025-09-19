В России заметили подготовленного к борьбе с БПЛА «Микки-Мауса»

В России заметили подготовленный к борьбе с дронами Ми-28Н с ракетами «Игла-С»

Ударный вертолет Ми-28Н «Ночной охотник», который подготовили к борьбе с беспилотными летательными аппаратами (БПЛА), заметили в России. На соответствующий снимок обратил внимание Telegram-канал «Военный осведомитель».

На фотографии можно заметить Ми-28Н, который из-за характерных обводов называют «Микки-Маусом», с комплектом аппаратуры управления и пусковых модулей (КАМ) «Стрелец». Он позволяет нести управляемые ракеты 9М342 «Игла-С», которые способны сбивать дроны противника.

«Ночной охотник» также получил два подвесных топливных бака, позволяющие выполнять задачи на протяжении длительного времени. Помимо ракет, Ми-28Н оснащен встроенной пушкой 2А42 калибра 30 миллиметров.

Ранее в сентябре стало известно, что российский противодроновый переносной зенитный ракетный комплекс (ППЗРК), разработанный в рамках проекта «Вектор», прошел очередные испытания. Прицельная дальность ППЗРК — 1,5-2 километра.