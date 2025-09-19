В центре российского города легковушки разбились перед VIP-кортежем

E1.ru: В центре Екатеринбурга две легковушки разбились перед VIP-кортежем

В центре Екатеринбурга две легковушки разбились перед VIP-кортежем. ДТП попало на видео, ролик опубликовал региональный портал E1.ru.

На представленных кадрах видно, как разбитые машины отбрасывает на тротуар в российском городе, где в это время находилась женщина с собакой.

Столкнулись кроссовер KIA и седан Renault. Кроссовер двигался прямо по проспекту Ленина, на зеленый сигнал. А Renault двигался по улице Бажова, совершив перед этим левый поворот.

В результате ДТП никто не пострадал. Авария произошла буквально перед носом VIP-кортежа, который также ехал по проспекту Ленина. Премиальные авто промчались мимо разбитых машин спустя несколько секунд. Кого вез кортеж — неизвестно.

Как пишет E1.ru, до этого сообщалось, что 19 сентября Екатеринбург с рабочим визитом посетит глава МЧС России Александр Куренков.

Ранее в Карачаево-Черкесской Республике (КЧР) гости местной свадьбы устроили массовое ДТП из-за попытки занять почетное первое место в кортеже.