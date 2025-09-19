Россия
11:51, 19 сентября 2025Россия

Вдова бойца СВО осталась без выплат из-за случайно всплывшего факта о прошлом мужа

В Уфе вдова бойца СВО осталась без выплат из-за еще одной жены мужа
Константин Лысяков
Константин Лысяков (Редактор отдела «Россия»)

Фото: Артем Пряхин / Коммерсантъ

В Уфе вдова бойца специальной военной операции (СВО) с ребенком остались без выплат из-за всплывшего после смерти мужчины факта о его прошлом — оказалось, что он не был разведен с предыдущей супругой. Ее рассказ приводит Baza в Telegram.

По словам женщины, она состоит в браке с бойцом с позывным Спартак девять лет. Мужчина ушел на фронт в 2024 году в качестве добровольца и пропал без вести. Когда его нынешняя жена подала документы на пособие для ребенка, оказалось, что у военного есть еще одна супруга — из-за ошибки он все еще был официально на ней женат.

При этом после первой супруги Спартак состоял в браке с еще одной женщиной. С ней он развелся уже официально, что и позволило ему оформить отношения с третьей женой.

Воспользовавшись ситуацией, первая жена военного также подала заявление на получение выплат. Чтобы решить эту проблему, собеседница издания обратилась к специалистам за юридической поддержкой, однако те ее обманули. «Вначале красиво говорили, а потом подсунули договор на консультационные услуги, забрали деньги наличными, даже чека не дали! Потом перестали отвечать на звонки, заблокировали меня. Как будто загипнотизировали, а потом просто бросили, обокрали в горе», — рассказала она.

Теперь женщина опасается, что ее брак будет аннулирован, и все выплаты получит первая жена военнослужащего.

Ранее Госдума наделила правом получения льгот и выплат неофициальных жен бойцов. Согласно документу, гражданские супруги смогут претендовать на меры поддержки, если докажут в суде факты совместного проживания и ведения общего хозяйства в течение трех лет до призыва или заключения контракта и наличия общего несовершеннолетнего ребенка.

