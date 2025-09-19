Мир
ВсеПолитикаОбществоПроисшествияКонфликтыПреступность
22:25, 19 сентября 2025Мир

Во Франции призвали отказаться от поддержки Украины после заявления Зеленского

Филиппо призвал не посылать помощь Украине после заявления Зеленского об оружии
Марина Совина
Марина Совина (ночной редактор)
Владимир Зеленский

Владимир Зеленский. Фото: Reuters

Лидер французской партии «Патриоты» Флориан Филиппо призвал не поддерживать Украину после заявления президента страны Владимира Зеленского об ожидании многомиллиардной помощи от Европы. Об этом Филиппо написал в социальной сети X.

Филиппо призвал отказаться от поддержки Украины после заявления Зеленского и раскритиковал его слова. Он указал, что украинский лидер хочет получить помощь в том числе от Франции.

Материалы по теме:
«Они не остановятся» Почему в ЕС готовятся к большой войне с Россией и можно ли ее избежать?
«Они не остановятся»Почему в ЕС готовятся к большой войне с Россией и можно ли ее избежать?
10 сентября 2025
«Это выгодно Украине» Что известно об инциденте с дронами в Польше и как он повлияет на противостояние России и НАТО?
«Это выгодно Украине»Что известно об инциденте с дронами в Польше и как он повлияет на противостояние России и НАТО?
10 сентября 2025

«И все это для того, чтобы покупать американское оружие и поддерживать войну! Хватит! Французы должны восстать против этого грабежа! Ни одного евро для Украины, ни одного оружия, ни одного солдата!» — возмутился политик.

До этого Зеленский заявил, что надеется получить от европейских партнеров в октябре 3,5 миллиарда долларов на закупку американского оружия.

Ранее Зеленский оценил расходы Украины на боевые действия. По его словам, в бюджете страны заложено только 60 миллиардов долларов при необходимых 120 миллиардах.

Что думаешь? Оцени!
    Обсудить
    Последние новости

    Спецпосланник Трампа посоветовал Украине смириться с потерей территорий

    Украинский офицер тайно вывозил солдат ВСУ за границу

    Футболист Мудрик решил сменить вид спорта и выступить на Олимпиаде за сборную Украины

    Переплата по ипотеке резко сократилась из-за снижения ключевой ставки

    На Украине начали сбор средств на «бесполезные игрушки» для ВСУ

    Писатель Дэн Браун женится на одной из своих четырех любовниц

    В Евросоюзе анонсировали заседание по новым санкциям против России

    Украинка попала в «Кремль» и разозлилась

    Домработница Пугачевой лишилась квартиры из-за мошенников

    Нескольким регионам России пообещали летнее тепло на следующей неделе

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
    © 1999–2025 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости