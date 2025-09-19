Во Франции призвали отказаться от поддержки Украины после заявления Зеленского

Филиппо призвал не посылать помощь Украине после заявления Зеленского об оружии

Лидер французской партии «Патриоты» Флориан Филиппо призвал не поддерживать Украину после заявления президента страны Владимира Зеленского об ожидании многомиллиардной помощи от Европы. Об этом Филиппо написал в социальной сети X.

Филиппо призвал отказаться от поддержки Украины после заявления Зеленского и раскритиковал его слова. Он указал, что украинский лидер хочет получить помощь в том числе от Франции.

«И все это для того, чтобы покупать американское оружие и поддерживать войну! Хватит! Французы должны восстать против этого грабежа! Ни одного евро для Украины, ни одного оружия, ни одного солдата!» — возмутился политик.

До этого Зеленский заявил, что надеется получить от европейских партнеров в октябре 3,5 миллиарда долларов на закупку американского оружия.

Ранее Зеленский оценил расходы Украины на боевые действия. По его словам, в бюджете страны заложено только 60 миллиардов долларов при необходимых 120 миллиардах.