Водитель грузовика попал под удар ВСУ в российском регионе

Гладков: В Белгородской области водитель грузовика попал под удар ВСУ

Водитель грузовика попал под удар Вооруженных сил Украины (ВСУ) в Белгородской области. Об этом сообщил губернатор российского региона Вячеслав Гладков в Telegram-канале.

Все произошло на окраине села Отрадовка в Краснояружском районе. Там ВСУ, по словам главы региона, целенаправленно ударили по грузовому автомобилю. Водителя спасти не удалось.

«Выражаю самые искренние слова соболезнования всем его родным и близким», — написал Гладков.

Ранее стало известно, что в ночь на пятницу, 19 сентября, ВСУ пытались атаковать Крым. По данным оборонного ведомства, попытки атак были предприняты в течение ночи. За этот период силы противовоздушной обороны сбили над полуостровом четыре летательных аппарата самолетного типа.